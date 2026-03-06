Baraże o MŚ 2026 coraz bliżej. Na kogo postawi Urban? Typy

Nie spodziewamy się rewolucji

Przed nami kluczowe dni, które zadecydują o tym, czy latem będziemy emocjonować się występami Polaków na mistrzostwach świata, czy jednak nie. W ostatnich latach staliśmy się specjalistami od baraży i wierzymy, że znów przyniesie to dobry wynik.

Jednocześnie nie spodziewamy się rewolucji w kadrze. Jan Urban musi postawić na sprawdzonych piłkarzy. Stawka jest bardzo wysoka i nie ma miejsca na eksperymentowanie. Trener potwierdził to w trakcie rozmowy z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu. Na pytanie, czy to dobry moment, aby powoływać nowych zawodników, zaprzeczył.

Nieoczywiste wybory. Kto może pojawić się na zgrupowaniu przed barażami?

Od wielu miesięcy trwa debata nad tym, czy do kadry powołać 17-letniego Oskara Pietuszewskiego. Ten notuje fantastyczny początek w FC Porto i wydaje się, że jest blisko powołania. Czy jego obecność na zgrupowaniu będzie zaskoczeniem? Raczej nie, jeżeli weźmiemy pod uwagę umiejętności, formę i to, gdzie gra. Warto jednak zwrócić uwagę na mniej oczywiste wybory, które mogą zaprocentować nie tylko tu i teraz, ale też w perspektywie najbliższych lat.

W Bundeslidze swoją pozycję umiejętnie buduje 18-letni Kacper Potulski. Regularnie gra w pierwszym składzie Mainz i nie odstaje w rywalizacji z czołowymi niemieckimi ekipami. Na zapleczu Bundesligi śmiało poczyna sobie Mateusz Żukowski, który w Magdeburgu nieoczekiwanie walczy o koronę króla strzelców 2. Bundesligi. W Turcji fantastyczne noty w bramce Goztepe zbiera Mateusz Lis i już prognozuje się jego transfer do topowego klubu ze Stambułu. Być może byłby ciekawą alternatywą jako trzeci bramkarz w kadrze?

Eksperci wskazują na możliwość wysłania powołania do Bartosza Nowaka z GKS-u Katowice. Choć zawodnik jest już po 30. roku życia, to jednak zachwyca i na ten moment nie mamy zbyt wielu lepszych playmakerów. Nowak naturalnie może wejść w buty Piotra Zielińskiego.

Kiedy mecze barażowe?

Polacy ścieżkę barażową rozpoczną 26 czerwca meczem z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli wygrają, to finał baraży rozegrają 31 marca w Walencji z Ukrainą, bądź w Sztokholmie ze Szwecją. To trudne zadanie, jednak awans jest w zasięgu podopiecznych Jana Urbana.

Polsat Sport