Baraże o MŚ 2026 coraz bliżej. Na kogo postawi Urban? Typy

Piłka nożna

Już 26 marca Polska pod wodzą Jana Urbana rozpocznie baraże o awans do mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej. Czasu jest niewiele i już niedługo poznamy powołania naszego selekcjonera. Na kogo postawi Jan Urban? Czy w kadrze mogą pojawić się nowe twarze?

Mężczyzna w kurtce z godłem Polski uśmiecha się na tle boiska piłkarskiego.
fot. Cyfrasport
Jan Urban nie przewiduje rewolucji w reprezentacji przed barażami

Nie spodziewamy się rewolucji

Przed nami kluczowe dni, które zadecydują o tym, czy latem będziemy emocjonować się występami Polaków na mistrzostwach świata, czy jednak nie. W ostatnich latach staliśmy się specjalistami od baraży i wierzymy, że znów przyniesie to dobry wynik.

 

Jednocześnie nie spodziewamy się rewolucji w kadrze. Jan Urban musi postawić na sprawdzonych piłkarzy. Stawka jest bardzo wysoka i nie ma miejsca na eksperymentowanie. Trener potwierdził to w trakcie rozmowy z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu. Na pytanie, czy to dobry moment, aby powoływać nowych zawodników, zaprzeczył.

 

Jan Urban w rozmowie z Romanem Kołtoniem o kadrze

Nieoczywiste wybory. Kto może pojawić się na zgrupowaniu przed barażami?

 

Od wielu miesięcy trwa debata nad tym, czy do kadry powołać 17-letniego Oskara Pietuszewskiego. Ten notuje fantastyczny początek w FC Porto i wydaje się, że jest blisko powołania. Czy jego obecność na zgrupowaniu będzie zaskoczeniem? Raczej nie, jeżeli weźmiemy pod uwagę umiejętności, formę i to, gdzie gra. Warto jednak zwrócić uwagę na mniej oczywiste wybory, które mogą zaprocentować nie tylko tu i teraz, ale też w perspektywie najbliższych lat.

 

W Bundeslidze swoją pozycję umiejętnie buduje 18-letni Kacper Potulski. Regularnie gra w pierwszym składzie Mainz i nie odstaje w rywalizacji z czołowymi niemieckimi ekipami. Na zapleczu Bundesligi śmiało poczyna sobie Mateusz Żukowski, który w Magdeburgu nieoczekiwanie walczy o koronę króla strzelców 2. Bundesligi. W Turcji fantastyczne noty w bramce Goztepe zbiera Mateusz Lis i już prognozuje się jego transfer do topowego klubu ze Stambułu. Być może byłby ciekawą alternatywą jako trzeci bramkarz w kadrze?

 

Eksperci wskazują na możliwość wysłania powołania do Bartosza Nowaka z GKS-u Katowice. Choć zawodnik jest już po 30. roku życia, to jednak zachwyca i na ten moment nie mamy zbyt wielu lepszych playmakerów. Nowak naturalnie może wejść w buty Piotra Zielińskiego.

Kiedy mecze barażowe?

Polacy ścieżkę barażową rozpoczną 26 czerwca meczem z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli wygrają, to finał baraży rozegrają 31 marca w Walencji z Ukrainą, bądź w Sztokholmie ze Szwecją. To trudne zadanie, jednak awans jest w zasięgu podopiecznych Jana Urbana.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Baraże o MŚ - kto wygra 26. marca 2026?
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Borussia Dortmund - Bayern Monachium. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 