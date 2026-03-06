Bayern Monachium coraz bliżej mistrzostwa. Porażka klubu Polaka

Goście, trenowani przez byłego reprezentanta Polski Eugena Polanskiego, przez pół godziny prowadzili w miarę wyrównany mecz, choć obie ekipy w tabeli dzieli jedenaście pozycji. Pierwszy na listę strzelców wpisał się Luis Diaz (33.) po dokładnej wrzutce w pole karne od Leona Goretzki. Na 2:0 podwyższył tuż przed przerwą Konrad Laimer po szybkim i zespołowym kontrataku drużyny.

Borussia od 55. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce, którą otrzymał Rocco Reitz. Kapitan gości wcześniej spowodował rzut karny. Jego pewnym wykonawcą okazał się Jamal Musiala. Przewagę mistrzów kraju udokumentował golem Nicolas Jackson (79.), który trafił do siatki z najbliższej odległości. Ambicja rywali została nagrodzona tuż przed końcowym gwizdkiem honorową, debiutancką bramką w Bundeslidze 17-letniego Waela Mohyi.

Z powodu kontuzji łydki w piątkowym meczu nie mógł zagrać lider gospodarzy Harry Kane. Anglik celuje w poprawę strzeleckiego rekordu Roberta Lewandowskiego. W sezonie 2020/21 polski napastnik, właśnie w barwach Bayernu, zdobył 41 goli, czym poprawił prawie półwieczne osiągnięcie Gerda Muellera.

Broniący tytułu Bawarczycy wyraźnie prowadzą w tabeli. Mają 66 punktów, o 14 więcej niż druga Borussia Dortmund, która w sobotę zagra w Kolonii. Ekipa Polanskiego zgromadziła 25 „oczek” i plasuje się na 12. pozycji.

Bayern Monachium - Borussia Moenchengladbach 4:1 (2:0)

Bramki: Luis Diaz 33, Konrad Laimer 45+1, Jamal Musiala 57 (rzut karny), Nicolas Jackson 79 - Wael Mohya 89

Czerwona kartka: Rocco Reitz 55

