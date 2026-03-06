Obie drużyny znajdują się obecnie w strefie spadkowej Betclic 1. Ligi. Gospodarze piątkowego starcia przełamali się w ubiegłej kolejce i sięgnęli po pierwsze ligowe "trzy punkty" od sierpnia 2025 roku. Stal pokonała wówczas na wyjeździe Odrę Opole 2:0. Co ciekawe, swój poprzedni komplet punktów zainkasowała w starciu właśnie z GKS-em Tychy, czyli swoim najbliższym przeciwnikiem.

Zdecydowanie gorsze nastroje panują w zespole prowadzonym przez Łukasza Piszczka. Zespół z Górnego Śląska zamyka ligową stawkę i od sierpnia ubiegłego roku czeka na zwycięstwo. W nowym roku GKS dopisał do swojego dorobku zaledwie jedno "oczko", poprzez remis 1:1 ze wspomnianą wcześniej Odrą Opole.

Ostatnie spotkanie tych ekip zakończyło się skromną wygraną drużyny z Mielca 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu FKS Stal Mielec - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport