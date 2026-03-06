Puszcza zajmuje 12. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi z dorobkiem 28 punktów. Jej piątkowy przeciwnik plasuje się tuż za jej plecami z zaledwie jednym "oczkiem" straty. Warto zaznaczyć, że w tym roku podopieczni Tomasza Tułacza radzą sobie świetnie. Triumfowali w trzech z czterech ligowych spotkań. Uznali wyższość jedynie Wieczystej Kraków (1:3). W minionej kolejce okazali się lepsi od GKS-u Tychy (2:1).

ZOBACZ TAKŻE: To już koniec! Selekcjoner rezygnuje tuż przed mundialem. Oto następca?

Dla odmiany, najbliżsi rywale zanotowali od początku roku tylko jedną wygraną. Komplet punktów zgarnęli w lutym, kiedy to pokonali Ruch Chorzów (2:1). Dwa ostatnie starcia z ich udziałem zakończyły się podziałem punktów - najpierw z Polonią Bytom (1:1), a przed tygodniem z Górnikiem Łęczna (1:1).

Poprzedni meczu pomiędzy tymi zespołami zakończył się bezbramkowym remisem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport