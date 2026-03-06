Kamil Stoch w najlepszej dziesiątce w Lahti! Domen Prevc zdyskwalifikowany

Raimund, mistrz olimpijski z lutego z Predazzo, uzyskał 122,5 m. Drugie miejsce zajął Austriak Daniel Tschofenig (124,5 m), a trzecie Bułgar Władimir Zografski. Podopieczny trenera Grzegorza Sobczyka na podium zawodów PŚ stanął po raz pierwszy w karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczne igrzyska w Mediolanie i Cortinie: rekordy, debiuty i… cień wojny

Prevc uzyskał 129 m, najwięcej z całej stawki, i już cieszył się z siódmego z rzędu zwycięstwa w zawodach PŚ, co nie udało się żadnemu skoczkowi przed nim. Niedługo po swoim skoku Słoweniec został zdyskwalifikowany za - jak przekazała FIS na oficjalnej stronie internetowej – "długość nart +1 cm".

Stoch miał 117,5 m i osiągnął swój najlepszy wynik w indywidualnych zawodach PŚ od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy był także 10. w Planicy.

Kacper Tomasiak, który w czwartek wywalczył srebrny medal mistrzostw świata juniorów i w piątek startował w Lahti po podróżny z Lillehammer i bez treningu, zajął 24. miejsce (112 m), Dawid Kubacki był 31. (111,5 m), Maciej Kot 32. (112,5 m), Paweł Wąsek 48. (106 m), a Piotr Żyła 56. (98 m).

Piątkowe zmagania zastąpiły odwołany w listopadzie konkurs w Ruce.

AA, Polsat Sport