Kamil Stoch w najlepszej dziesiątce w Lahti! Domen Prevc zdyskwalifikowany

Zimowe

Kamil Stoch zajął 10. miejsce, najwyższe z Polaków, w składającym się z jednej serii konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrał Niemiec Philipp Raimund. Pierwotnie najlepszy w tych zawodach Słoweniec Domen Prevc został zdyskwalifikowany.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie z numerem 33 na plecach, podczas skoku z nartami ułożonymi równolegle, na tle trybun wypełnionych kibicami.
fot. AFP
Kamil Stoch najlepszy z Polaków w Lahti

Raimund, mistrz olimpijski z lutego z Predazzo, uzyskał 122,5 m. Drugie miejsce zajął Austriak Daniel Tschofenig (124,5 m), a trzecie Bułgar Władimir Zografski. Podopieczny trenera Grzegorza Sobczyka na podium zawodów PŚ stanął po raz pierwszy w karierze.

 

Prevc uzyskał 129 m, najwięcej z całej stawki, i już cieszył się z siódmego z rzędu zwycięstwa w zawodach PŚ, co nie udało się żadnemu skoczkowi przed nim. Niedługo po swoim skoku Słoweniec został zdyskwalifikowany za - jak przekazała FIS na oficjalnej stronie internetowej – "długość nart +1 cm".

 

Stoch miał 117,5 m i osiągnął swój najlepszy wynik w indywidualnych zawodach PŚ od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy był także 10. w Planicy.

 

Kacper Tomasiak, który w czwartek wywalczył srebrny medal mistrzostw świata juniorów i w piątek startował w Lahti po podróżny z Lillehammer i bez treningu, zajął 24. miejsce (112 m), Dawid Kubacki był 31. (111,5 m), Maciej Kot 32. (112,5 m), Paweł Wąsek 48. (106 m), a Piotr Żyła 56. (98 m).

 

Piątkowe zmagania zastąpiły odwołany w listopadzie konkurs w Ruce.

AA, Polsat Sport
