Bez polskiego olimpijczyka podczas drugiego dnia MŚ! "Jest mi z tym bardzo ciężko"

Wszyscy liczyli na dobry występ Damiana Żurka podczas drugiego dnia mistrzostw świata w wielobojach, które obecnie odbywają się w Heerenveen. Jak się jednak okazało, 6 marca nie będziemy mogli oglądać polskiego olimpijczyka w akcji.

Zawodnik, który na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich zajął dwa razy czwarte miejsce (w zmaganiach na 1000 i 500 metrów), nie weźmie udział w piątkowej rywalizacji. Tę ważną informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał sam zainteresowany.

"Bardzo chciałem stanąć na starcie drugiego dnia Mistrzostw Świata, niestety z przyczyn zdrowotnych nie będzie to możliwe. Jest mi z tym bardzo ciężko i zwyczajnie smutno, bo zawsze chcę walczyć do końca i dawać z siebie wszystko.

Ten sezon był bardzo długi i wymagający, a organizm daje jasne sygnały, że potrzebuje odpoczynku. Traktuję to jako znak, że teraz najważniejsze jest zdrowie i regeneracja.

Dziękuję wszystkim za wsparcie i trzymanie kciuków!" - napisał Żurek na swoim profilu na Instagramie.

Po pierwszym dniu męskich zawodów sprinterskich w Holandii Żurek zajmował ósmą pozycję w klasyfikacji generalnej.

