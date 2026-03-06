Bez polskiego olimpijczyka podczas drugiego dnia MŚ! "Jest mi z tym bardzo ciężko"

Zimowe

Damian Żurek nie weźmie udziału w rywalizacji drugiego dnia mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen. Polski olimpijczyk opublikował oficjalne oświadczenie.

Portret Damiana Żurka, polskiego panczenisty, w białej kurtce sportowej z czerwonymi akcentami.
fot. PAP
Damian Żurek nie wystartuje drugiego dnia MŚ z powodu problemów zdrowotnych

Wszyscy liczyli na dobry występ Damiana Żurka podczas drugiego dnia mistrzostw świata w wielobojach, które obecnie odbywają się w Heerenveen. Jak się jednak okazało, 6 marca nie będziemy mogli oglądać polskiego olimpijczyka w akcji. 

 

Zawodnik, który na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich zajął dwa razy czwarte miejsce (w zmaganiach na 1000 i 500 metrów), nie weźmie udział w piątkowej rywalizacji. Tę ważną informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał sam zainteresowany.

 

"Bardzo chciałem stanąć na starcie drugiego dnia Mistrzostw Świata, niestety z przyczyn zdrowotnych nie będzie to możliwe. Jest mi z tym bardzo ciężko i zwyczajnie smutno, bo zawsze chcę walczyć do końca i dawać z siebie wszystko.

 

Ten sezon był bardzo długi i wymagający, a organizm daje jasne sygnały, że potrzebuje odpoczynku. Traktuję to jako znak, że teraz najważniejsze jest zdrowie i regeneracja.

 

Dziękuję wszystkim za wsparcie i trzymanie kciuków!" - napisał Żurek na swoim profilu na Instagramie.

 

 

Po pierwszym dniu męskich zawodów sprinterskich w Holandii Żurek zajmował ósmą pozycję w klasyfikacji generalnej.

AA, Polsat Sport
DAMIAN ŻUREKŁYŻWIARSTWO SZYBKIEMISTRZOSTWA ŚWIATAZIMOWE
