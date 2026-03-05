Maja Chwalińska

Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju rangi Challenger w tureckiej Antalyi po pokonaniu w czwartkowym spotkaniu Despiny Papamichail 6:2, 6:0.

Tenisistka z Dąbrowy Górniczej kontynuuje tym samym świetną passę w Turcji. Udział w drugiej rundzie zapewniła sobie wcześniej dzięki zwycięstwu nad Łotyszką Adeliną Lachinovą 6:1, 6:3.

W pojedynku o półfinał poprzeczka zostanie zawieszona jednak znacznie wyżej. Następną rywalką Polki będzie rozstawiona z "trójką" Moyuka Uchijima. Japonka niedawno wygrała w Antalyi pierwszy tegoroczny turniej cyklu Challenger w tym mieście. W finale tamtych zawodów pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę 7:5, 7:5.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chwalińska - Uchijima na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport