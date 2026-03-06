Chemik goni ŁKS! Trzy sety w starciu sąsiadów w tabeli

Premierowa odsłona toczyła się przy przewadze siatkarek Lotto Chemika (7:4, 12:9), ale łodzianki odrabiały straty. Końcówka potoczyła się po myśli skutecznie grających policzanek, które znów odskoczyły na trzy oczka (20:17) i utrzymały przewagę. Weronika Gierszewska skutecznym atakiem wywalczyła piłkę setową (24:20), a przestrzelona zagrywka łodzianek ustaliła wynik na 25:21.

Siatkarki ŁKS udanie otworzyły drugą partię (4:8), ale gospodynie odwróciły wynik po serii wygranych akcji (13:10). Natalia Mędrzyk i Weronika Gierszewska dobrze prezentowały się w ofensywie, a kolejna punktowa seria jeszcze powiększyła przewagę Chemika (19:14). Rywalki nie zdołały już zagrozić policzankom. Asa dołożyła Katarzyna Partyka, Maja Koput wywalczyła piłkę setową (24:17), rywalki obroniły się w dwóch akcjach, ale blok Chemika zamknął tę część meczu (25:19).

W trzecim secie, po wyrównanym początku (7:7), inicjatywę przejęła drużyna z Polic (12:8). W środkowej części seta gospodynie dołożyły kilka punktów blokiem (18:13) i w końcówce miały sytuację pod kontrolą. Asa posłała Julia Orzoł (22:14), później dwoma kolejnymi blokami popisały się policzanki, a spotkanie zakończył błąd siatkarek ŁKS (25:17).

Najwięcej punktów: Weronika Gierszewska (18), Natalia Mędrzyk (18) – Chemik; Anna Obiała (10) – ŁKS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku, ich mocną bronią był blok (15-6, aż osiem punktów w trzecim secie). MVP: Weronika Gierszewska (17/27 = 63% skuteczności w ataku + 1 as).



Lotto Chemik Police – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)



Chemik: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero). Trener: Dawid Michor.

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Thana Fayad, Daria Szczyrba – Anna Pawłowska (libero) oraz Anna Obiała, Regiane Bidias, Wiktoria Kowalczyk. Trener: Adrian Chyliński.

