Co z Cristiano Ronaldo? Już wszystko jasne

Legendarny piłkarz Cristiano Ronaldo podda się leczeniu kontuzji w Hiszpanii - poinformował na piątkowej konferencji prasowej Jorge Jesus, trener jego klubu Al Nassr FC, występującego w lidze saudyjskiej. Portugalski napastnik nabawił się urazu mięśnia.

Cristiano Ronaldo przejdzie rehabilitację w Hiszpanii

- Ronaldo doznał kontuzji mięśnia w ostatnim meczu i po badaniu okazało się, że potrzebuje odpoczynku i leczenia. Dlatego zdecydowaliśmy się wysłać go do Hiszpanii, tak jak zrobiliśmy to już w tym sezonie z Aymanem Yahyą, Inigo Martinezem i Samim Al-Najei – powiedział trener Jesus na konferencji prasowej.

 

Klub poinformował ponadto dziennikarzy, że 41-latek rozpoczął program rehabilitacyjny, jest codziennie badany i z powodu kontuzji opuści dwa kolejne mecze.

 

Cristiano Ronaldo, występujący na pozycji napastnika w klubie Al-Nassr oraz w reprezentacji Portugalii, której jest kapitanem, w 22 dotychczasowych meczach w saudyjskiej ekstraklasie strzelił 21 goli.

 

W sobotę klub Ronaldo zmierzy się w lidze z Neom SC. Pierwotnie miał zagrać w minioną środę z Al-Wasl. Spotkanie zostało jednak odwołane z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

