Co z Cristiano Ronaldo? Już wszystko jasne

- Ronaldo doznał kontuzji mięśnia w ostatnim meczu i po badaniu okazało się, że potrzebuje odpoczynku i leczenia. Dlatego zdecydowaliśmy się wysłać go do Hiszpanii, tak jak zrobiliśmy to już w tym sezonie z Aymanem Yahyą, Inigo Martinezem i Samim Al-Najei – powiedział trener Jesus na konferencji prasowej.

ZOBACZ TAKŻE: Bożydar Iwanow o sytuacji w Widzewie: Nie tędy droga

Klub poinformował ponadto dziennikarzy, że 41-latek rozpoczął program rehabilitacyjny, jest codziennie badany i z powodu kontuzji opuści dwa kolejne mecze.

Cristiano Ronaldo, występujący na pozycji napastnika w klubie Al-Nassr oraz w reprezentacji Portugalii, której jest kapitanem, w 22 dotychczasowych meczach w saudyjskiej ekstraklasie strzelił 21 goli.

W sobotę klub Ronaldo zmierzy się w lidze z Neom SC. Pierwotnie miał zagrać w minioną środę z Al-Wasl. Spotkanie zostało jednak odwołane z powodu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie.