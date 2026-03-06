Jednostronne siatkarskie starcie w Rzeszowie! Wyrównana walka tylko w trzecim secie

Siatkarki Developresu przejęły inicjatywę od pierwszych akcji meczu (7:2). Bydgoszczanki zmniejszyły różnicę do trzech oczek (10:7), ale później poszła punktowa seria gospodyń przy zagrywkach Kariny Chmielewskiej (18:7). Siatkarki Pałacu, przy słabej skuteczności w ataku, nie mogły nawiązać walki z rzeszowiankami. Skuteczny atak Taylor Bannister zakończył jednostronnego seta (25:12).

Druga odsłona rozpoczęła się od mocnego uderzenia gospodyń, gdy w polu serwisowym znów błysnęła Karina Chmielewska (9:0). Po ataku Laury Jansen różnica doszła do dziesięciu oczek (12:2). Przy takiej przewadze rzeszowianki kontrolowały sytuację, powtarzając wynik z poprzedniej partii (25:12), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Laura Heyrman.

Set numer trzy był zdecydowanie bardziej wyrównany od poprzednich. Zdecydowanie lepiej zaprezentowała się drużyna z Bydgoszczy, która udanie otworzyła tę partię (6:8), a później wynik długo krążył wokół remisu. Siatkarki Developresu wygrały trzy akcje od stanu 19:19 do 22:19 i utrzymały przewagę do końca. Taylor Bannister atakiem blok-aut skończyła najdłuższą akcję tego spotkania i wywalczyła piłkę meczową, a po chwili trafiła w boczną linię, kończąc to starcie (25:21).

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (19), Julita Piasecka (11), Laura Jansen (9) – DevelopRes; Pola Nowakowska (8) – Pałac. MVP: Taylor Bannister (17/30 = 57% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

DevelopRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:12, 25:12, 25:21)

DevelopRes: Laura Heyrman, Karina Chmielewska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Laura Jansen – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Nelly Adamczewska, Marrit Jasper, Katarzyna Wenerska, Oliwia Sieradzka. Trener: Jelena Blagojević.

Pałac: Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Gabriela Dębowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Dominika Witowska – Monika Jagła (libero) oraz Emilia Pinczewska, Monika Głodzińska, Oliwia Ziółkowska (libero), Julia Sobalska. Trener: Dominik Żukowski.

