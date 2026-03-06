Ważna decyzja Djokovicia! Ogłosił to tuż przed meczem z Majchrzakiem

Djokovic powróci do rywalizacji w grze podwójnej po ponadrocznej przerwie. Tym razem u boku utytułowanego Serba wystąpi Stefanos Tsitsipas. Współpraca ta jest efektem zacieśniającej się prywatnej relacji obu tenisistów, która nabrała tempa po przeprowadzce 38-latka do Aten.

Ich debiut nie będzie jednak łatwy, ponieważ już na starcie zmierzą się oni z niezwykle wymagającymi przeciwnikami - rozstawionymi z numerem trzecim Marcelo Arevalo oraz Mate Paviciem.

Tegoroczna edycja zmagań deblowych w Indian Wells przyciągnęła wyjątkowo liczne grono gwiazd, które na co dzień koncentrują się niemal wyłącznie na występach singlowych.

Prócz wspomnianego duetu serbsko-greckiego, w drabince zobaczymy między innymi Jannika Sinnera. Włoch połączy siły z Reillym Opelką, a ich udział w imprezie stał się możliwy dzięki przyznanej przez organizatorów "dzikiej karcie". Wicelider rankingu ATP nie miał jednak szczęścia w losowaniu - wraz z Amerykaninem trafili na turniejowe "jedynki", czyli duet Marcel Granollers i Horacio Zeballos.

W turnieju deblowym Indian Wells nie zabraknie również polskiego akcentu. Jan Zieliński wystąpi w parze z Brytyjczykiem Luke'iem Johnsonem. Polsko-brytyjski duet, oznaczony numerem ósmym, zainauguruje swoje zmagania starciem przeciwko Alexandrowi Erlerowi oraz Andrei Vavassoriemu.

Warto przy okazji wspomnieć o tym, że Djokovic, który w pierwszej rundzie turnieju singlowego otrzymał "wolny los", w kolejnej fazie zmierzy się z Kamilem Majchrzakiem. Polak wywalczył prawo gry z 38-latkiem po niezwykle zaciętym, trzysetowym boju, w którym pokonał Giovanniego Mpetshiego Perricarda wynikiem 6:3, 1:6, 7:5.

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Novak Djokovic w drugiej rundzie singlowego turnieju Indian Wells na sportowych antenach Polsatu.