Dramatyczne wieści. Nie żyje polski piłkarz. Grał w rewelacji Pucharu Polski
Tragiczną informację przekazał trzecioligowy klub MKP Carina Gubin za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie żyje piłkarz Jakub Łoboda. W czerwcu tego roku skończyłby dopiero 22 lata.
"Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego zawodnika Jakuba Łobody. Składamy wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłego zawodnika" - przekazał klub w piątkowy poranek.
Okoliczności śmierci 21-latka nie są znane. Łoboda urodził się 28 czerwca 2004 roku i grał na pozycji środkowego pomocnika. Jego klub Carina Gubin w sezonie 2023/2024 potrafił awansować do 1/8 finału Pucharu Polski, będąc jedną z rewelacji rozgrywek. Odpadł dopiero z ekstraklasowym Piastem Gliwice.
Carina Gubin to klub występujący w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym. W tym sezonie zajmuje miejsce w środku tabeli. Następny mecz miał zagrać 7 marca na wyjeździe z Karkonosze Jelenia Góra.