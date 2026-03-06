Ewa Swoboda wywróżyła sobie medal? "Idealnie pasuje"

Swoboda sezon rozpoczęła od 4. miejsca w biegu na 60 m podczas mityngu Copernicus Cup 2026. Tydzień później sprinterka zdobyła złoty medal na halowych mistrzostwach Polski na tym samym dystansie.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec sezonu Piotra Liska! Niedawno doznał wypadku

To dobry omen przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata. Gwiazdy - pół żartem, pół serio - zdają się sprzyjać polskiej lekkoatletce. Być może Swoboda sama... wywróżyła sobie medal mistrzostw kraju.

Po starcie w Copernicus Cup w rozmowie z Polsatem Sport Polka wzięła udział w żartobliwym materiale w mediach społecznościowych, na którym wylosowała ciastko z wróżbą na sezon 2026.

Swoboda długo nie musiała się zastanawiać i jak sama przyznała - chwyciła pierwsze lepsze ciastko.

Na wróżbie, która została ukryta wewnątrz ciasteczka, było napisane: "Dzięki swoim wysiłkom szybko osiągniesz sukces". - Myślę, że idealnie pasuje - stwierdziła z uśmiechem srebrna medalistka mistrzostw Europy z 2024 roku.

Czy dla Ewy Swobody była to samospełniająca się przepowiednia? Czas pokaże, ale z pewnością występy Polki na starcie sezonu to obiecujący zwiastun tego, co czeka sportsmenkę w tym roku kalendarzowym.