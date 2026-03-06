Gwiazda siatkówki kończy karierę! Brylowała na polskich parkietach

Robert MurawskiSiatkówka

Valentina Diouf kończy siatkarską karierę! Włoska atakująca to była gwiazda Tauron Ligi, w barwach ŁKS Commercecon Łódź wywalczyła mistrzostwo Polski.

Grupa siatkarek w strojach sportowych świętująca na boisku siatkarskim.
fot. Cyfrasport
Siatkarka Valentina Diouf zakończyła sportową karierę.

Valentina Diouf w styczniu skończyła 33 lata i postanowiła zakończyć swą bogatą siatkarską karierę. Jej ostatnim klubem był Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio. Wcześniej występowała w drużynach z Italii, Brazylii, Korei Południowej, Francji, Polski oraz Indonezji. Grała też w reprezentacji Włoch.

 

Polscy kibice najbardziej pamiętają ją z gry w ŁKS Commercecon Łódź, barwy którego reprezentowała w latach 2022-24. Do Łodzi trafiła w styczniu 2022 roku i już po kilku miesiącach wywalczyła z drużyną brązowy medal mistrzostw Polski. W kolejnym sezonie zdobyła z ŁKS mistrzostwo Polski.

 

Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki została wyróżniona nagrodą dla najlepszej zawodniczki zagranicznej w sezonie 2022/2023. Rozegrała łącznie 60 meczów w Tauron Lidze, w których zdobyła 1036 punktów. Jej rekord to 36 oczek wywalczonych w maju 2023 roku w wyjazdowym finałowym starciu z Developresem, wygranym przez łódzką drużynę 3:2.

 

Po rozstaniu z ŁKS trafiła do francuskiej drużyny Volley Mulhouse Alsace. Później zagrała w klubie Jakarta Elektrik z Indonezji, a ostatni sezon spędziła w Busto Arsizio.

