Historyczny moment! Poznaliśmy jednego z gospodarzy ME siatkarzy 2028
Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) ogłosiła jednego ze współgospodarzy mistrzostw Europy siatkarzy 2028. Będzie nim Czarnogóra, gdzie zostaną rozegrane mecze fazy grupowej. Organizacja tej imprezy to historyczny moment dla czarnogórskiej piłki siatkowej.
W 2025 roku pojawiła się informacja, że mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn w 2028 roku chcą zorganizować wspólnie Serbia, Czarnogóra, Chorwacja oraz Węgry. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) potwierdziła właśnie, że jednym z gospodarzy turnieju będzie Czarnogóra.
Mistrzostwa Europy w siatkówce mają być jednym z największych wydarzeń sportowych, jakie zorganizowano w tym kraju, który powstał po odłączeniu od Serbii w 2006 roku. Rok 2028 ma być ważną datą w historii Czarnogóry - to planowany termin przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej.
– To wydarzenie otworzy nowe możliwości dla siatkówki w Czarnogórze, jako pierwsze mistrzostwa tej rangi i kalibru, które odbędą się w tym kraju. Mamy wielką nadzieję, że pomoże to Federacji Piłki Siatkowej Czarnogóry jeszcze bardziej podnieść rangę tej dyscypliny i zainspiruje wielu młodych ludzi do pójścia w ślady lokalnych bohaterów, którzy będą mieli zaszczyt rywalizować w mistrzostwach Europy na ojczystej ziemi – powiedział prezes CEV Roko Sikirić.
Mecze EuroVolley 2028 odbędą się w stolicy kraju Podgoricy, gdzie zostaną rozegrane mecze fazy grupowej. Turniej zostanie rozegrany po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Pełna lista czterech krajów-gospodarzy ma zostać ogłoszona w późniejszym czasie.Przejdź na Polsatsport.pl