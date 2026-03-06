Historyczny moment! Poznaliśmy jednego z gospodarzy ME siatkarzy 2028

W 2025 roku pojawiła się informacja, że mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn w 2028 roku chcą zorganizować wspólnie Serbia, Czarnogóra, Chorwacja oraz Węgry. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) potwierdziła właśnie, że jednym z gospodarzy turnieju będzie Czarnogóra.

Mistrzostwa Europy w siatkówce mają być jednym z największych wydarzeń sportowych, jakie zorganizowano w tym kraju, który powstał po odłączeniu od Serbii w 2006 roku. Rok 2028 ma być ważną datą w historii Czarnogóry - to planowany termin przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej.

– To wydarzenie otworzy nowe możliwości dla siatkówki w Czarnogórze, jako pierwsze mistrzostwa tej rangi i kalibru, które odbędą się w tym kraju. Mamy wielką nadzieję, że pomoże to Federacji Piłki Siatkowej Czarnogóry jeszcze bardziej podnieść rangę tej dyscypliny i zainspiruje wielu młodych ludzi do pójścia w ślady lokalnych bohaterów, którzy będą mieli zaszczyt rywalizować w mistrzostwach Europy na ojczystej ziemi – powiedział prezes CEV Roko Sikirić.

Mecze EuroVolley 2028 odbędą się w stolicy kraju Podgoricy, gdzie zostaną rozegrane mecze fazy grupowej. Turniej zostanie rozegrany po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Pełna lista czterech krajów-gospodarzy ma zostać ogłoszona w późniejszym czasie.