Jagiellonia bez punktów w Gdańsku! Będzie zmiana lidera?

Od początku spotkania częściej przy piłce znajdowali się piłkarze Jagielloni Białystok. Niewiele jednak z tego wynikało. Podopieczni Adriana Siemieńca nie potrafili wykreować sobie dogodnych sytuacji.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek motywuje piłkarzy Zawiszy. Oto, co im obiecał za triumf w Pucharze Polski

Częściej pod bramkom rywali byli za to zawodnicy Lechii Gdańsk. Konkrety nadeszły w 43. minucie. Rifet Kapić ograł dryblingiem w polu karnym defensorów "Dumy Podlasia" i technicznym strzałem od słupka wykończył akcję.

W drugiej połowie Lechia została zepchnięta do obrony. Jagiellonia ponownie jednak nie była w stanie zamienić swojej inicjatywy na bramki.

Swoja szanse wykorzystała za to Lechia. W końcówce starcia - w 81. i 94. minucie - dwoma trafieniami popisał się Aleksandar Cirković, ustalając tym samym rezultat meczu na 3:0.

W tabeli Ekstraklasy Jagiellonia jeszcze prowadzi, ale ma tyle samo punktów (i mecz zaległy), co Zagłębie i Lech, które swoje spotkania 24. kolejki rozegrają w sobotę na wyjazdach.

Zagłębie pojedzie do Gliwic, gdzie zmierzy się z Piastem. Gliwiczanie w poprzedniej kolejce pokazali charakter, odwracając w końcówce losy potyczki z Cracovią na wyjeździe - zwyciężyli 3:2.

Broniący tytułu mistrzowskiego Lech natomiast spotka się z Widzewem Łódź. W ekipie walczących o utrzymanie gospodarzy zadebiutuje ceniony w lidze trener Aleksandar Vuković.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)

Bramki: Rifet Kapić 43, Aleksandar Cirković 81, 90+4

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Tomasz Wójtowicz (90+3. Bartłomiej Kłudka), Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matus Vojtko - Camilo Mena (74. Tomasz Neugebauer), Iwan Żelizko, Rifet Kapić, Kacper Sezonienko (89. Bohdan Wjunnyk), Aleksandar Cirković - Tomas Bobcek

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek (61. Leiva Nahuel), Apostolos Konstantopoulos, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik (61. Guilherme Montoia) - Alejandro Pozo, Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek (88. Youssuf Sylla), Jesus Imaz, Kajetan Szmyt - Afimico Pululu (72. Samed Bazdar)

Żółte kartki: Matus Vojtko - Apostolos Konstantopoulos, Youssuf Sylla

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 12 695

jc, Polsat Sport, PAP