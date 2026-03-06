Koniec turnieju dla Polki. Porażka już w 1. rundzie Indian Wells
Katarzyna Piter i Andreja Klepac odpadły w 1. rundzie debla w tenisowym turnieju WTA na twardych kortach w kalifornijskim Indian Wells. Para polsko-słoweńska przegrała z Hao-Ching Chan z Tajwanu i Indonezyjką Janice Tjen 4:6, 2:6.
35-letnia Polka przez pierwsze dwa miesiące tego sezonu występowała w duecie z... Tjen. W styczniu m.in. triumfowały w imprezie WTA w Hobart.
Pochodząca z Poznania tenisistka była jedyną z biało-czerwonych, które zgłosiły się do gry podwójnej.
W czwartek w 1. rundzie zmagań singlowych z imprezą pożegnały się Magda Linette i Magdalena Fręch. Od 2. rundy rozpocznie udział Iga Świątek, a jej pierwszą rywalką będzie mało znana Amerykanka Kayla Day.
Wśród mężczyzn po porażce w meczu otwarcia odpadł już Hubert Hurkacz, a Kamil Majchrzak wygrał z Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem 6:3, 1:6, 7:5 i jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem trzecim słynny Serb Novak Djoković.
