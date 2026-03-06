La Liga: Celta Vigo - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo online
Celta Vigo - Real Madryt to spotkanie w ramach 27. kolejki piłkarskiej La Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Celta Vigo - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.
Podopieczni Alvaro Arbeloi stracili w miniony weekend niezwykle cenne punkty w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii po porażce z Getafe 0:1. Było to już drugie potknięcie "Los Blancos" z rzędu, ponieważ tydzień wcześniej musieli oni uznać wyższość Osasuny (1:2). W efekcie "Królewscy" tracą obecnie cztery "oczka" do prowadzącej w tabeli Barcelony.
Sytuacji w stolicy Hiszpanii nie ułatwia plaga kontuzji. Z gry wyłączeni są między innymi tacy zawodnicy jak Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Rodrygo.
W piątkowym starciu La Ligi ekipa z Madrytu zmierzy się z Celtą Vigo, plasującą się na szóstej pozycji w ligowym zestawieniu. Drużyna "Celestes" jest w doskonałej dyspozycji i ma na swoim koncie serię czterech kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. W poprzedniej serii gier ekipa z Galicji pokonała Gironę 2:1.
Ostatnie spotkanie tych zespołów zakończyło się triumfem ekipy z Vigo, która wygrała wówczas 2:0.
