Podopieczni Alvaro Arbeloi stracili w miniony weekend niezwykle cenne punkty w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii po porażce z Getafe 0:1. Było to już drugie potknięcie "Los Blancos" z rzędu, ponieważ tydzień wcześniej musieli oni uznać wyższość Osasuny (1:2). W efekcie "Królewscy" tracą obecnie cztery "oczka" do prowadzącej w tabeli Barcelony.

Sytuacji w stolicy Hiszpanii nie ułatwia plaga kontuzji. Z gry wyłączeni są między innymi tacy zawodnicy jak Kylian Mbappe, Jude Bellingham czy Rodrygo.

ZOBACZ TAKŻE: Wisła oficjalnie zbojkotowała mecz we Wrocławiu! "Decyzja jest nieodwołalna"

W piątkowym starciu La Ligi ekipa z Madrytu zmierzy się z Celtą Vigo, plasującą się na szóstej pozycji w ligowym zestawieniu. Drużyna "Celestes" jest w doskonałej dyspozycji i ma na swoim koncie serię czterech kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. W poprzedniej serii gier ekipa z Galicji pokonała Gironę 2:1.

Ostatnie spotkanie tych zespołów zakończyło się triumfem ekipy z Vigo, która wygrała wówczas 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Celta Vigo - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport