Magazyn #7Strefa - 07.03. Transmisja TV i stream online

W najbliższym wydaniu Magazynu #7Strefa gośćmi Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będą Marcin Nowakowski, asystent selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy Nikoli Grbicia, oraz Maciej Krzaczek, wiceprezes Bogdanki LUK Lublin.



W programie porozmawiamy o Lidze Mistrzów, w której dwa polskie zespoły rozegrały w tym tygodniu pierwsze mecze rundy play-off. Asseco Resovia Rzeszów pokonała mistrza Belgii Knack Roeselare 3:0, a PGE Projekt Warszawa uległ mistrzowi Włoch Itasowi Trentino 2:3.



Pojawi się również temat przyszłorocznych mistrzostw świata siatkarzy. Siatkarski mundial 2027 w całości odbędzie się w naszym kraju - w Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Katowicach i, jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu - także w Krakowie, który będzie gospodarzem spotkań w strefie medalowej. Turniej będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale doskonałą okazją, by Polska raz jeszcze pokazała się jako znakomity gospodarz wielkich sportowych imprez.



Porozmawiamy także o sprawie siatkarza Bogdanki LUK Lublin Mikołaja Sawickiego, któremu Polska Agencja Antydopingowa uchyliła w mijającym tygodniu tymczasowe zawieszenie, co umożliwiło zawodnikowi powrót do treningów z zespołem.



Nie zabraknie oczywiście stałego punktu magazynu #7Strefa - analizy najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych akcji minionego tygodnia w wykonaniu Jakuba Bednaruka, oraz dyskusji o sytuacji w PlusLidze na finiszu rundy zasadniczej.



Magazyn #7Strefa w sobotę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

