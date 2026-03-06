Nikola Grbić o zmianach w przepisach: Wprowadziliśmy ich więcej, niż inne sporty razem wzięte

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przedstawiła niedawno listę zmian, które będą testowane już podczas tegorocznego sezonu reprezentacyjnego, między innymi podczas rozgrywek Ligi Narodów i mistrzostw świata do lat 17. Wśród nich znalazły się przepisy, dotyczące liczby zmian w secie, dopuszczenia kontaktu piłki z siatką na całej długości taśmy i antenki czy zmiany ustawienia drużyny przyjmującej już po gwizdku sędziego.

Nikola Grbić, trener siatkarskiej reprezentacji Polski, przyznał w rozmowie z portalem Meridian Sport, że choć liczba nowości może przyprawiać o zawrót głowy, on sam... przyłożył do nich rękę.

- Wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić, mają na celu przyspieszenie gry oraz uczynienie przepisów najbardziej przejrzystymi. Jako członek Komitetu Trenerskiego FIVB aktywnie uczestniczyłem w opracowywaniu tych zmian. Uważam, że większość jest dosyć jasna, ale jest jedna nowość, na którą będziemy musieli szczególnie uważać. Chcemy uniknąć sytuacji, w której zawodnik atakujący zbyt długo dotyka piłki oburącz. Kontakt musi być możliwie jak najkrótszy i tu dużą rolę będą odgrywali sędziowie, którzy muszą to odpowiednio interpretować. Wszystko przeanalizujemy podczas Ligi Narodów. Jeśli nowe przepisy się sprawdzą, będziemy chcieli zaimplementować je na stałe. Z drugiej strony, jesteśmy dyscypliną, w której wprowadza się najwięcej innowacji. Siatkówka wprowadziła chyba więcej zmian w przepisach, niż wszystkie pozostałe sporty razem wzięte. Mam nadzieję, że uda się znaleźć w tym wszystkim odpowiedni balans - zakończył Grbić.

Zmagania w siatkarskiej Lidze Narodów rozpoczną się w dniach 10-14 czerwca. W pierwszym tygodniu zmagań Polska zagra w Linyi w Chinach, w drugim - w Gliwicach, a w trzecim - w Chicago w USA. Turniej finałowy VNL 2026 odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo w Chinach.