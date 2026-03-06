W poprzednim ligowym spotkaniu zawodnicy Lechii zremisowali w Gdyni w derbach Trójmiasta z Arką 2:2. Z kolei "Jaga" zanotowała taki sam rezultat na własnym stadionie w konfrontacji z Legią Warszawa. Zresztą w PKO BP Ekstraklasie podopieczni trenera Adriana Siemieńca nie mają ostatnio najlepszej passy, bowiem trzy ostatnie spotkania zremisowali.

- Nie zmienia to faktu, że każdy zamierza zagrać z takim przeciwnikiem. Chcesz się przecież sprawdzić na tle najlepszych. To samo w sobie powinno być motywacją - stwierdził w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Carver.

Inna sprawa, że piłkarze z Białegostoku przeplatali w tym roku ligowe mecze z rywalizacją w Lidze Konferencji z Fiorentiną. Obecnie, po odpadnięciu z europejskich rozgrywek, mogą skoncentrować się na PKO BP Ekstraklasie.

- Obejrzałem oba ostatnie pucharowe mecze Jagiellonii. Różnica pomiędzy tymi spotkaniami była jak dzień i noc. Zwłaszcza pierwsza połowa we Florencji była niesamowita, goście zasłużyli, aby wygrywać 3:0. Zabrakło im trochę szczęścia, by awansować do kolejnej fazy - ocenił.

Angielski szkoleniowiec jest zdania, że ich najbliższy przeciwnik to topowa drużyna, z bardzo dobrym szkoleniowcem.

- To nie jest przypadek, że ten zespół jest liderem PKO BP Ekstraklasy. Mieli dobry czas w Europie i świetne występy. A teraz grali jak równy z równym z czołową ekipą Serie A. Zdajemy sobie sprawę jak wyjątkowo trudny będzie ten mecz. Cieszy mnie natomiast to, że będzie to typowo piłkarskie spotkanie, bo zmierzą się drużyny, które chcą grać w piłkę. I mają w składzie wielu utalentowanych zawodników - zauważył.

- Oczekuję tego meczu z dużą ekscytacją, bo jestem ciekaw jak zdamy taki test przed kolejnymi spotkaniami. To będzie dobra ocena i punkt wyjścia dla naszego zespołu. Liczymy się, biorąc pod uwagę styl gry rywala, że tym razem to my będziemy mieli mniej posiadania piłki - podkreślił.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PAP