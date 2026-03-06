Polak będzie miał nowego rywala! UFC szuka błyskawicznego zastępstwa

Doszło do nieoczekiwanej roszady w karcie walk gali zaplanowanej na 28 marca. Brazylijczyk, który pierwotnie miał zmierzyć się w oktagonie UFC z "Tyburem", ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z powodu niedoleczonego złamania nogi nie jest w stanie skrzyżować rękawic z Polakiem.

- Moje zdrowie nie jest dla mnie priorytetem, ale kariera już tak. Moja noga nie odzyskała pełnej sprawności, a po tak poważnym urazie nie mogę ryzykować passy czterech zwycięstw z rzędu odniesionych w pierwszych rundach - przekazał w mediach społecznościowych "The Clean Monster".

Według informacji podanych przez DSK Combat Sports, nowym rywalem zawodnika z Uniejowa ma zostać Amerykanin Tyrell Fortune (17-3-0, 2 NC). Choć dla 35-latka ma być to debiut pod szyldem największej organizacji MMA na świecie, jest on postacią doskonale znaną fanom sportów walki. Przez lata budował on swoją karierę w federacjach Bellator oraz PFL.

Warto zaznaczyć, że Tybura przystąpi do walki na UFC Fight Night 271 po dotkliwej przegranej. Podczas gali UFC Fight Night 258 reprezentant Polski musiał uznać wyższość Ante Deliji (26-8-0), który wygrał starcie przez TKO już w pierwszej rundzie.