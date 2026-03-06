Półfinały Pucharu Polski rozlosowane! Oto pary
Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa z GKS Katowice w półfinałach piłkarskiego Pucharu Polski. Losowanie par odbyło się w piątek.
Mecze tej fazy PZPN wyznaczył na 7-8 kwietnia, ale 9 kwietnia Raków może czekać pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Konferencji, o ile zespół trenera Łukasza Tomczyka upora się w 1/8 finału z włoską Fiorentiną.
Według wcześniejszych informacji, rezerwowy termin dla meczów Pucharu Polski to 1 kwietnia, czyli nazajutrz po ewentualnym spotkaniu reprezentacji Polski w finale baraży o awans do mistrzostw świata.
Finał piłkarskiego PP jest planowany, już tradycyjnie, na 2 maja na stołecznym PGE Narodowym.
Pary półfinałowe STS Pucharu Polski:
Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze
Raków Częstochowa - GKS Katowice
