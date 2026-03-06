Prevc z kolejnym zwycięstwem w PŚ! Rekord legendy oficjalnie pobity

Słowenka Nika Prevc, która w czwartek zapewniła sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich, odniosła kolejne zwycięstwo w zawodach tego cyklu. Po triumfie w czwartkowym konkursie była najlepsza także dzień później w Lahti. Anna Twardosz zajęła 21. pozycję.

To 16. zwycięstwo 20-letniej Prevc w sezonie, co jest pobiciem rekordu Japonki Sary Takanashi (15 wygranych w 2013/14), i 38. w karierze. W piątkowym konkursie na dużej skoczni Słowenka uzyskała 130 i 128,5 m i zgromadziła o 14,5 pkt więcej od drugiej Norweżki Anny Odine Stroem, podwójnej mistrzyni olimpijskiej tegorocznych igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

 

Trzecie miejsce, z blisko 30 pkt straty do triumfatorki, zajęła Japonka Nozomi Maruyama. Twardosz oddała skoki na 111,5 i 113,5 m i do Prevc straciła 77,7 pkt.

 

Kolejne zawody kobiet w tej dyscyplinie planowane są na 14 i 15 marca w Oslo.

PAP
