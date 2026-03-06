Prevc z kolejnym zwycięstwem w PŚ! Rekord legendy oficjalnie pobity

To 16. zwycięstwo 20-letniej Prevc w sezonie, co jest pobiciem rekordu Japonki Sary Takanashi (15 wygranych w 2013/14), i 38. w karierze. W piątkowym konkursie na dużej skoczni Słowenka uzyskała 130 i 128,5 m i zgromadziła o 14,5 pkt więcej od drugiej Norweżki Anny Odine Stroem, podwójnej mistrzyni olimpijskiej tegorocznych igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny medal Tomasiaka! Srebro Polaka podczas mistrzostw świata

Trzecie miejsce, z blisko 30 pkt straty do triumfatorki, zajęła Japonka Nozomi Maruyama. Twardosz oddała skoki na 111,5 i 113,5 m i do Prevc straciła 77,7 pkt.

Kolejne zawody kobiet w tej dyscyplinie planowane są na 14 i 15 marca w Oslo.

PAP