Rekord Polski pobity! Świetny występ w Berlinie

Szymański reprezentuje Polskę podczas trwającego obecnie mityngu lekkoatletycznego w Berlinie. Pochodzący z Warszawy zawodnik wziął udział w biegu na 60 metrów przez płotki, który odbył się w piątek 6 marca.

Polak zaprezentował się ze świetnej strony, przekraczając linię mety z czasem 7.37 s. Tym samym Szymański pobił rekord Polski. Warto przypomnieć, że poprzedni rekord również należał do niego. Ustanowił go w lutym 2025 roku, osiągając czas 7.39 s.

Drugi podczas piątkowej rywalizacji był inny reprezentant Polski - Damian Czykier (7.55). Na trzecim miejscu uplasował się natomiast Holender Job Geerds (7.62).

AA, Polsat Sport