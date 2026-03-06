Rybakina nieodpowiednio dotykana na oczach widzów?! W sieci wrze

Rybakina i Fritz w finale pokonali Amandę Anisimovą oraz Learnera Tiena. To kolejny sukces dla Kazaszki, która na początku sezonu wygrała Australian Open i kontynuuje świetną formę.

Tymczasem w sieci trwa dyskusja nie na temat jej dyspozycji na korcie, lecz na temat sytuacji do jakiej doszło podczas ceremonii wręczenia nagród. W pewnym momencie jeden z działaczy objął, a w zasadzie chciał objąć Rybakinę, co nie spodobało się samej zainteresowanej, która prawą ręką odtrąca mężczyznę. Ten z kolei prawdopodobnie chciał zapozować z nią do zdjęcia i stąd takie zachowanie.

To jednak nie spodobało się sporej grupie osób w mediach społecznościowych, która nazywa zachowanie mężczyzny "nieodpowiednim", a niektórzy wręcz "paskudnym i ohydnym". Wielu domaga się wyciągnięcia konsekwencji i posądza go o molestowanie.

Polsat Sport