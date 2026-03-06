Są nowe wieści od Lindsey Vonn. Opublikowała wymowne nagranie

"To zdecydowanie trudny czas, ale jedynym celem jest powrót do zdrowia. Dzień po dniu – dodała we wpisie obok filmu, na którym widać, jak wykonuje rozmaite ćwiczenia, leżąc na macie bądź siedząc na wózku inwalidzkim. W międzyczasie masowana jest jej kontuzjowana lewa noga. Pod koniec nagrania widać, jak z trudnością, ale jednak wstaje z wózka inwalidzkiego.

Jedna z najlepszych alpejek wszech czasów, specjalistka od konkurencji szybkościowych, doznała skomplikowanego urazu piszczela w wypadku podczas zjazdu olimpijskiego w Cortinie. Do zdarzenia doszło 8 lutego w 13. sekundzie jej startu, gdy z impetem przewróciła się wskutek zahaczenia o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec do szpitala w Treviso.

Tam przeszła cztery operacje i po tygodniu mogła opuścić placówkę. 15 lutego wróciła do USA. Później przekazała, że uraz spowodowany wypadkiem doprowadził do zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych w jej nodze. To zespół nadmiernego ciśnienia narastającego wewnątrz mięśnia, spowodowanego krwawieniem lub obrzękiem. Wysokie ciśnienie ogranicza przepływ krwi i może prowadzić do trwałego urazu, jeśli nie zostanie szybko leczone. Dodała, że uniknęła amputacji tylko dzięki szybkiemu działaniu Toma Hacketta, chirurga ortopedy opiekującego się reprezentacją USA.

Vonn jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobyła Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.