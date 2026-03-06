Sensacyjne wieści ws. Lewandowskiego! Te słowa o wszystkim przesądzają?

Saga związana z przyszłością Lewandowskiego trwa już od wielu miesięcy. Przypomnijmy, że 37-latkowi kończy się kontrakt z Barceloną w czerwcu tego roku. Dotychczas spekulowano na temat jego prawdopodobnego odejścia do Chicago Fire. Mówiło się nawet, że kapitan reprezentacji Polski jest już dogadany w sprawie kontraktu. Innym chętnym na pozyskanie doświadczonego napastnika jest AC Milan. Do tego należy dodać słowa Anny Lewandowskiej, która między wierszami zasugerowała, że to być może ostatni sezon małżonka w barwach "Blaugrany".

Tymczasem zupełnie inne światło na tę kwestię rzuciła najnowsza wypowiedź Laporty. Ten na antenie radia RAC1 przyznał, że chciałby, aby Lewandowski został na kolejny sezon. Może zatem dojść do sensacyjnego zwrotu akcji, jeżeli Polak ostatecznie przedłuży kontrakt. To o tyle możliwy scenariusz, że piłkarzowi nie przeszkadza rola zmiennika Ferrana Torresa. Dodatkowo 37-latek nadal znajduje się w bardzo dobrej formie, czego dowodem 14 goli i trzy asysty w 32 spotkaniach tego sezonu. Ktoś taki stanowi zatem idealne uzupełnienie składu oraz służy wsparciem i doświadczeniem w kluczowych momentach rozgrywek.

Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od 2022 roku. W sumie rozegrał 179 meczów, w których zdobył 115 bramek i zanotował 23 asysty. Dwukrotnie wygrał La Liga, której był królem strzelców w sezonie 2022/2023. Do tego należy dodać Puchar Króla i trzy Superpuchary Króla. W tym sezonie wciąż ma szansę na triumf w Lidze Mistrzów oraz kolejne mistrzostwo Hiszpanii.

