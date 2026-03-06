Szef UFC chce wejść do ringu! Rzucił wyzwanie znanemu promotorowi

Konflikt czołowych postaci w świecie sportów walki wyraźnie przybrał na sile, a włodarze rozpoczęli otwartą walkę o zakontraktowanie swoich największych gwiazd. Punktem zapalnym okazała się decyzja Dany White'a, który ściągnął do swojego bokserskiego projektu ZUFFA Boxing popularnego pięściarza, Conora Benna. W odpowiedzi Eddie Hearn nawiązał współpracę z aktualnym czempionem wagi ciężkiej UFC, Tomem Aspinallem i przejął pieczę nad jego komercyjnymi interesami. Eskalacja tego sporu doprowadziła do sytuacji, w której amerykański promotor wyraził chęć bezpośredniego starcia w ringu z Brytyjczykiem.

Całe zamieszanie potęgują napięte stosunki pomiędzy prezydentem Ultimate Fighting Championship a posiadaczem mistrzowskiego pasa. Angielski zawodnik pozostaje nieaktywny od czasu pechowego pojedynku z Cirylem Gane, przerwanego po przypadkowym trafieniu palcem w oko. Skutki tego faulu okazały się na tyle poważne, że uratowanie wzroku sportowca wymagało przeprowadzenia kilku skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.

Początkowo szef amerykańskiej organizacji zaskoczył opinię publiczną i podał w wątpliwość powagę urazu, a także zasugerował rzekomy brak woli walki u mistrza. Jakiś czas później White kategorycznie odciął się jednak od tych interpretacji oraz zapewnił o swoim pełnym szacunku dla osiągnięć Brytyjczyka.

Goszcząc w programie telewizyjnym Piersa Morgana, szef UFC bez ogródek skomentował trwającą rywalizację. Mimo widocznej różnicy wieku oraz gorszych parametrów fizycznych, Amerykanin zadeklarował pełną gotowość do założenia rękawic, by rozstrzygnąć nieporozumienia z szefem Matchroom Boxing w pokazowym pojedynku pięściarskim.

- Słuchajcie, jeśli Eddie ma ochotę wejść do ringu, to mogę się z nim zmierzyć. Uważam jednak, że on wcale tego nie chce. Bądźmy szczerzy, obaj jesteśmy już na to za starzy - stwierdził White w rozmowie z Morganem.