Tauron Liga: Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Developres Rzeszów - Metalkas Pałac Bydgoszcz to mecz 20. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Developres przed tym spotkaniem poniósł tylko jedną porażkę w lidze 24 października w Łodzi z PGE Budowlanymi 2:3. Z tym samym zespołem przegrał 1:3 na początku lutego w półfinale Pucharu Polski. Do tego należy dodać awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znany trener pod wrażeniem polskich siatkarzy! "To pokolenie jest niesamowite"

 

Bydgoszczanki po serii niepowodzeń wygrały dwa wcześniejsze mecze - na wyjeździe z Lotto Chemikiem Police 1:3 oraz u siebie z #Volley Wrocław 3:0.

 

W pierwszej rundzie Developres wygrał nad Brdą bez straty seta.

 

KN, Polsat Sport
DEVELOPRES RZESZÓWMETALKAS PAŁAC BYDGOSZCZSIATKÓWKATAURON LIGA

