Developres przed tym spotkaniem poniósł tylko jedną porażkę w lidze 24 października w Łodzi z PGE Budowlanymi 2:3. Z tym samym zespołem przegrał 1:3 na początku lutego w półfinale Pucharu Polski. Do tego należy dodać awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Bydgoszczanki po serii niepowodzeń wygrały dwa wcześniejsze mecze - na wyjeździe z Lotto Chemikiem Police 1:3 oraz u siebie z #Volley Wrocław 3:0.

W pierwszej rundzie Developres wygrał nad Brdą bez straty seta.

KN, Polsat Sport