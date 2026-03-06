Tauron Liga: Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Oba zespoły spotykają się w momencie sąsiadowania ze sobą w tabeli. ŁKS przed tym starciem uzbierał 32 punkty z bilansem dwunastu zwycięstw i siedmiu porażek, natomiast Chemik zdobył sześć "oczek" mniej, dziewięciokrotnie wygrywając i dziesięciokrotnie schodząc z parkietu pokonanym.

Na początku marca Chemik wygrał na wyjeździe z Uni Opole 3:1, podczas gdy ŁKS najpierw przegrał u siebie w derbach z PGE Budowlanymi Łódź 0:3, a następnie również pokonał Uni Opole 3:1.

W pierwszej rundzie siatkarki z Łodzi zwyciężyły na własnym parkiecie Chemika po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport