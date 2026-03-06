Tauron Liga: Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź to mecz 20. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły spotykają się w momencie sąsiadowania ze sobą w tabeli. ŁKS przed tym starciem uzbierał 32 punkty z bilansem dwunastu zwycięstw i siedmiu porażek, natomiast Chemik zdobył sześć "oczek" mniej, dziewięciokrotnie wygrywając i dziesięciokrotnie schodząc z parkietu pokonanym.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znany trener pod wrażeniem polskich siatkarzy! "To pokolenie jest niesamowite"

 

Na początku marca Chemik wygrał na wyjeździe z Uni Opole 3:1, podczas gdy ŁKS najpierw przegrał u siebie w derbach z PGE Budowlanymi Łódź 0:3, a następnie również pokonał Uni Opole 3:1.

 

W pierwszej rundzie siatkarki z Łodzi zwyciężyły na własnym parkiecie Chemika po tie-breaku.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹLOTTO CHEMIK POLICESIATKÓWKATAURON LIGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 