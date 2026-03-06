Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 20. kolejki (WIDEO)

W spotkaniu otwierającym dwudziestą kolejkę Tauron Ligi siatkarki ITA Tools Stali Mielec pokonały po tie-breaku Sokół & Hagric Mogilno. Dwa piątkowe starcia zostały rozstrzygnięte w trzech setach - DevelopRes Rzeszów ograł Metalkas Pałac Bydgoszcz, a Lotto Chemik Police pokonał ŁKS Commercecon Łódź.





W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 20. kolejki Tauron Ligi:

2026-03-05: ITA Tools Stal Mielec – Sokół & Hagric Mogilno 3:2 (25:22, 20:25, 25:16, 25:27, 15:9)

2026-03-06: DevelopRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:12, 25:12, 25:21)

2026-03-06: Lotto Chemik Police – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)

2026-03-07: PGE Budowlani Łódź – Moya Radomka Radom (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-08: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Box Go)

2026-03-09: #VolleyWrocław – UNI Opole (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport