To już koniec! Selekcjoner rezygnuje tuż przed mundialem. Oto następca?

Regragui poprowadził Maroko do półfinału mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Stał na czele drużyny w styczniu, kiedy Maroko przegrało w finale Pucharu Narodów Afryki. Do dymisji chciał się podać bezpośrednio po porażce z Senegalem. Odłożył swoją decyzję do czasu, aż federacja znajdzie następcę.

W czwartek poinformował, że rezygnuje, powołując się na zmęczenie.

Według doniesień mediów stanowisko selekcjonera obejmie Mohamed Ouahbi. Był on trenerem reprezentacji Maroka, która w zeszłym roku wygrała mistrzostwa świata do lat 20 w Chile.

50-letni Regragui był obiektem krytyki kibiców, pomimo znakomitych wyników – 36 zwycięstw w 49 meczach, 8 remisów i tylko 5 porażek od momentu objęcia stanowiska we wrześniu 2022 roku.

W tym czasie Maroko osiągnęło najlepszy wynik spośród afrykańskich krajów w mistrzostwach świata i ustanowiło rekord świata w liczbie kolejnych zwycięstw reprezentacji narodowej – łącznie 19 między czerwcem 2024 a grudniem 2025 roku.

KN, PAP