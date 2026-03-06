To już pewne! Gwiazda reprezentacji zmienia klub!

Stysiak trafiła do Turcji trzy lata temu, a konkretnie do Fenerbahce Stambuł. Przed tym sezonem postanowiła zasilić szeregi innego giganta z tego miasta - Eczacibasi. Wiadomo już, że będzie to jej ostatni rok nad Bosforem.

Jej nowym pracodawcą w sezonie 2026/2027 zostanie Osasco Voleibol Clube, co potwierdziły brazylijskie media.

"Osasco Sao Cristóvao Saude nadal aktywnie działa na rynku i właśnie podpisał kontrakt z polską atakującą Magdaleną Stysiak na następny sezon. 25-letnia zawodniczka o wzroście 2,03 m pojawi się jako jeden z głównych ofensywnych elementów drużyny z Sao Paulo i wzmocni skład po przejściu przez ważne kluby w Europie oraz reprezentację Polski. Obecnie występuje w tureckim klubie Eczacibasi Dynavit" - informują dziennikarze z Kraju Kawy.

Warto podkreślić, że Stysiak nie będzie jedyną Polką w lidze brazylijskiej. Rozgrywającą Minas Tenis Clube jest bowiem Julia Nowicka.

Polsat Sport