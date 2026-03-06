Venus Williams zapytana o powrót siostry do gry. Wymowna odpowiedź gwiazdy

Była liderka światowego rankingu przypominała sobie lata świetności, gdy wygrała tie-break z 22-letnia rywalką. W geście triumfu uniosła w górę zaciśniętą pięść, a kibice zgotowali jej owację. W trzecim secie nie miała już jednak wiele do powiedzenia i poniosła piątą porażkę z rzędu w tym roku.

Po meczu Williams narzekała na trudne warunki w Indian Wells.

- Było ciężko, ale taki jest sport i takie jest życie. Warunki były nie do zniesienia - powiedziała po czemu, mając na myśli przede wszystkim porywisty wiatr.

Venus Williams zadebiutowała w Indian Wells w 1996 roku, a triumfowała wówczas Niemka Steffi Graff. Nigdy nie udało się jej w Kalifornii dojść do finału, w odróżnieniu od Sereny, która wygrała dwukrotnie. Z powodu rasistowskich incydentów w 2001 roku siostry na 15 lat zbojkotowały turniej, nazywany piątą lewą Wielkiego Szlema.

Po powrocie na światowe korty Venus nasiliły się spekulacje o podobnym kroku Sereny, 23-krotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.

- Myślę, że zdecydowanie powinniście ją o to zapytać - odpowiedziała Venus na pytanie, czy w tym roku zagra w deblu z Sereną.

Młodsza z sióstr nie potwierdziła ewentualnego powrotu, ale niedawno udostępniła w mediach społecznościowych film, na którym widać, jak trenuje z Amerykanką Alycią Parks.

W pierwszej rundzie Indian Wells odpadły Magda Linette i Magdalena Fręch, a wiceliderka rankingu Iga Świątek rozpocznie zmagania od drugiej rundy, w której zmierzy się z amerykańską kwalifikantką Kaylą Day.

PAP