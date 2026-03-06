Wyjątkowy moment we Wrocławiu. Tak się rodzą przyszli olimpijczycy
We czwartek 5 marca we Wrocławiu doszło do wyjątkowego wydarzenia, jakim były I Halowe Mistrzostwa Wrocławia Przyszłych Talentów w Lekkiej Atletyce. Udział w zawodach wzięło aż 350 uczniów, którzy być może w dalszej perspektywie, dzięki takim inicjatywom, będą reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich.
Bogusław Zawisza: Zdrowe społeczeństwo oznacza mniejsze kolejki do lekarzy
Piotr Widawski: Chcemy przygotować ciekawą ofertę
Marek Plawgo: Chcemy pokazywać, że sport jest przyjemny
Weronika Gajda: Dzieci mają uśmiech na ustach
Paweł Rańda: Dzieci pokazują wspaniałą energię
Gdy dany sportowiec osiąga duży sukces, jakim jest niewątpliwie np. medal olimpijski, bardzo często zdarza się, że w archiwach możemy odnaleźć jego wypowiedź lub poczynania z dziecięcych lat. Można wtedy zauważyć jego początki i marzenia, które stanowiły drogowskaz do sportowego celu.
A to wszystko dzięki takim pomysłom, jak ten, który narodził się w stolicy Dolnego Śląska. Za nami bowiem pierwsza edycja Halowych Mistrzostw Wrocławia Przyszłych Talentów w Lekkiej Atletyce. Zgłoszonych zostało 350 uczniów z klas II-III, którzy mogli sprawdzić się w różnych konkurencjach. Towarzyszyła im radość, wsparcie najbliższych, adrenalina i nutka rywalizacji.
Głównym celem jest aktywizacja młodzieży już od najmłodszych lat, ale pokazanie jednocześnie, że sport może stanowić świetną rozrywkę w czasie wolnym. Impreza była bogata nie tylko w zawody sportowe, ale i inne atrakcje związane z rekreacją.
Niewykluczone, że z tego grona część uczniów postanowi pójść za ciosem i kontynuować uprawianie sportu, a zwieńczeniem tego będzie start na igrzyskach olimpijskich. A wówczas będzie można wrócić pamięcią właśnie do Halowych Mistrzostw Wrocławia Przyszłych Talentów w Lekkiej Atletyce, gdzie wszystko się zaczęło.