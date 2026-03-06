Wyjątkowy moment we Wrocławiu. Tak się rodzą przyszli olimpijczycy

Gdy dany sportowiec osiąga duży sukces, jakim jest niewątpliwie np. medal olimpijski, bardzo często zdarza się, że w archiwach możemy odnaleźć jego wypowiedź lub poczynania z dziecięcych lat. Można wtedy zauważyć jego początki i marzenia, które stanowiły drogowskaz do sportowego celu.

A to wszystko dzięki takim pomysłom, jak ten, który narodził się w stolicy Dolnego Śląska. Za nami bowiem pierwsza edycja Halowych Mistrzostw Wrocławia Przyszłych Talentów w Lekkiej Atletyce. Zgłoszonych zostało 350 uczniów z klas II-III, którzy mogli sprawdzić się w różnych konkurencjach. Towarzyszyła im radość, wsparcie najbliższych, adrenalina i nutka rywalizacji.

Głównym celem jest aktywizacja młodzieży już od najmłodszych lat, ale pokazanie jednocześnie, że sport może stanowić świetną rozrywkę w czasie wolnym. Impreza była bogata nie tylko w zawody sportowe, ale i inne atrakcje związane z rekreacją.

Niewykluczone, że z tego grona część uczniów postanowi pójść za ciosem i kontynuować uprawianie sportu, a zwieńczeniem tego będzie start na igrzyskach olimpijskich. A wówczas będzie można wrócić pamięcią właśnie do Halowych Mistrzostw Wrocławia Przyszłych Talentów w Lekkiej Atletyce, gdzie wszystko się zaczęło.

KN, Polsat Sport