ZAKSA gra o play-offy, Norwid o życie! Mecz PlusLigi na żywo

ZAKSA przed tym spotkaniem poniosła aż trzy porażki z rzędu - na wyjeździe w Suwałkach ze Ślepskiem 2:3 oraz u siebie z Indykpol AZS-em Olsztyn 1:3 i PGE Projektem Warszawa 2:3. Ekipa Andrei Gianiego w 22 meczach odniosła dziewięć zwycięstw i trzynastokrotnie schodziła z parkietu pokonana.

Norwid przegrał dwa wcześniejsze starcia - w Warszawie z Projektem 1:3 oraz u siebie z Asseco Resovią Rzeszów 1:3. Bilans drużyny spod Jasnej Góry to zaledwie cztery wygrane i aż osiemnaście porażek. Mimo to, Częstochowianom udało się pokonać ZAKSĘ w pierwszej rundzie 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport