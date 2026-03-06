Cenne zwycięstwo ZAKSY! Siatkarze z Częstochowy o krok od degradacji

Początek meczu dla ZAKSY, która szybko odskoczyła przeciwnikom (9:4) i utrzymywała przewagę (14:8). Drużyna z Częstochowy próbowała gonić wynik, zmniejszyła różnicę do dwóch oczek (18:16), ale końcówka należała do gospodarzy. Ostatnie punkty w tym secie ZAKSA uzyskała po zepsutych zagrywkach przeciwników (25:21).

W drugiej odsłonie kędzierzynianie znów uzyskali przewagę na początku (7:4), ale goście odrobili straty i po ataku Patrika Indry było 14:14. Gospodarze odbudowali przewagę (20:16), a zmorą ekipy z Częstochowy były w tym secie błędy własne, których popełnili dziewięć - aż o sześć więcej od rywali. W końcówce goście znów psuli zagrywki, a ZAKSA powtórzyła wynik z poprzedniego seta (25:21).

Trzecia odsłona przyniosła lepszą i skuteczniejszą grę ekipy Steam Hemarpolu. Goście uzyskali przewagę na początku (3:6), kędzierzynianie wyrównali, ale po dwóch asach Patrika Indry znów prowadzili przyjezdni (9:12). W końcówce, po ataku Indry było 17:21, ale gospodarze zerwali się do walki i w jednym ustawieniu odrobili straty (21:21). Drużyna z Częstochowy wygrała trzy ostatnie akcje seta - skuteczny atak Indry, as Jakuba Kiedosa i blok dały im decydujące punkty (23:25).

Po wyrównanym początku czwartego seta, gospodarze popisali się serią wygranych akcji od stanu 11:11 do 17:11, przy zagrywkach Jakuba Szymańskiego. Siatkarze z Częstochowy nie rezygnowali, zmniejszyli straty (19:16), ale ZAKSA utrzymała przewagę. Mateusz Rećko skutecznym atakiem dał kędzierzynianom piłkę setową (24:20), a zwycięstwo przypieczętował mocnym uderzeniem Igor Grobelny (25:22).

Najwięcej punktów: Jakub Szymański (24), Kamil Rychlicki (22) – ZAKSA, Patrik Indra (19), Milad Ebadipour (18), Jakub Kiedos (11) – Norwid. MVP: Jakub Szymański (19/33 = 58% skuteczności w ataku + 4 asy + 1 blok; 39% pozytywnego przyjęcia).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli - ma 33 punkty, tyle samo co wyprzedzający ją JSW Jastrzębski Węgiel i PGE GiEK SKRA Bełchatów, ale ma rozegranych więcej meczów od tych drużyn. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zamyka tabelę PlusLigi - ma 16 punktów na koncie, tracąc siedem oczek do InPost ChKS Chełm oraz Barkomu Każany Lwów i zaledwie trzy mecze do rozegrania.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:22)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Jakub Szymański, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki. Trener: Andrea Giani.

Steam: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Artur Sługocki (libero) oraz Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys. Trener: Ljubomir Travica.

