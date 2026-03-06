Boniek motywuje piłkarzy Zawiszy. Oto, co im obiecał za triumf w Pucharze Polski

Piłkarze z Bydgoszczy są objawieniem obecnej edycji STS Pucharu Polski. W środę rywalizowali z występującą klasę wyżej Chojniczanką Chojnice. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1, ale gospodarze bezbłędnie wykonywali rzuty karne, wygrywając serię "jedenastek" 5:4.

Po tym sukcesie trener Zawiszy Adrian Stawski nie zapomniał o Bońku. Były wybitny piłkarz reprezentacji Polski, który 3 marca skończył 70 lat, jest wychowankiem bydgoskiego klubu. Później grał w Widzewie Łódź, Juventusie oraz Romie.

- Ten awans chciałbym zadedykować naszym kibicom, którzy w takiej liczbie się zjawili. No i "Zibiemu" Bońkowi, bo wczoraj jego Widzew odpadł (w rzutach karnych z GKS Katowice - PAP), ale jego Zawisza gra dalej. Wszystkiego najlepszego, zdrówka i wszystkiego dobrego - powiedział po środowym meczu trener Stawski.

W czwartek były wybitny reprezentant Polski, a później m.in. prezes PZPN i wiceprezydent UEFA, napisał w serwisie X: "Garnitury jak podniosą puchar. Oferuje Zbigniew Boniek".

Losowanie par 1/2 finału odbędzie się w piątek o godz. 12:00.

Półfinały zaplanowano na 8 kwietnia, a finał zostanie rozegrany - tradycyjnie - 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Stawką rywalizacji o drugie najcenniejsze trofeum w krajowym futbolu, poza prestiżem i nagrodą finansową od PZPN, jest też udział - od 3. rundy - w kwalifikacjach Ligi Europy. Po ewentualnej porażce zdobywca PP będzie grać w Lidze Konferencji.

KN, PAP