Zimowe igrzyska paralimpijskie otwarte! Polacy powalczą o medale

Prezydent Włoch Sergio Mattarella otworzył 14. zimowe igrzyska paralimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Polacy podczas imprezy czterolecia wystąpią w dziewięcioosobowym składzie.

Za nami ceremonia otwarcia zimowych igrzysk paralimpijskich

Ceremonia otwarcia odbyła się w antycznym amfiteatrze w Weronie, a więc w tym samym miejscu, w którym 22 lutego zamknięto igrzyska olimpijskie. Podobnie jak wtedy obecna była premier Włoch Giorgia Meloni.

 

Uczestnicy paralimpiady będą rywalizować o 79 kompletów medali. Polacy wystąpią w dziewięcioosobowym składzie. Sześcioro z nich przystąpi do startów z pomocą przewodników.

 

Biało-Czerwoni wywalczyli do tej pory 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych. W poprzedniej edycji w 2022 roku w Pekinie nie stanęli na podium.

 

Igrzyska paralimpijskie potrwają do 15 marca.

PAP
