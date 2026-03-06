Ziomek-Nogal czwarta na MŚ! Popis Holenderek

Po pierwszym dniu zmagań na torze Thialf w Heerenveen najlepiej z Biało-Czerwonych spisała się Kaja Ziomek-Nogal, która w klasyfikacji generalnej zajmowała czwarte miejsce. W piątek na 500 metrów była trzecia, a na 1000 - szósta. Ostatecznie złożyło się to na czwarte miejsce na koniec zmagań.

W rywalizacji kobiet udział brały jeszcze Martyna Baran i Karolina Bosiek. Pierwsza z nich w "generalce" uplasowała się na 12. pozycji, natomiast druga - wycofała się z imprezy po upadku na 500 metrów.

Zawody były popisem Holenderek. "Oranje" zdominowały wyniki i zajęły wszystkie trzy lokaty na podium. Złoto padło łupem Femke Kok, srebro - Suzanne Schulting, a brąz - Marrit Fledderus.

W sobotę i niedzielę na arenie Thialf w Heerenveen wystartują długodystansowcy. O medal powalczy między innymi wicemistrz olimpijski na 10000 metrów Władimir Semirunnij.

Klasyfikacja wieloboju sprinterskiego kobiet podczas MŚ w Heerenveen:

1. Femke Kok (Holandia) - 146,670

2. Suzanne Schulting (Holandia) - +4,53

3. Marrit Fledderus (Holandia) - +7,27

4. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) - +7,78

5. Beatrice Lamarche (Kanda) - +8,05

...

12. Martyna Baran (Polska) - +15,92

24. Karolina Bosiek (Polska) - DNF

jc, Polsat Sport