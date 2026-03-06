Złe wieści dla Majchrzaka tuż przed bojem z Djokoviciem. 0-13!

Do pierwszego meczu Polaka z Djokovicem doszło już w 2004 roku. Nie był to jednak turniej rangi ATP, ale challenger w Budapeszcie. W jego trakcie Serb świętował 17. urodziny. W drugiej rundzie pokonał Kubota, a potem triumfował w całych zawodach.

Później, już w imprezach najważniejszego cyklu, Kubot z Djokovicem grał czterokrotnie w latach 2009-11 - m.in. w finale w Belgradzie (2009) i w 1/8 finału Australian Open 2010.

W 2016 roku w pierwszej rundzie US Open Serbowi nie dał rady Janowicz, który wygrał jednego seta.

W latach 2019-25 osiem razy z Djokovicem mierzył się Hurkacz. Kilka z tych spotkań miało bardzo zacięty przebieg. W 1/8 finału Wimbledonu 2023 Serb wygrał 7:6 (8-6), 7:6 (8-6), 5:7, 6:4.

W maju ubiegłego roku grali w finale w Genewie. 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych zwyciężył 5:7, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2), notując wówczas 100. triumf w imprezie rangi ATP.

Mecz Majchrzaka z Djokovicem zaplanowany jest na sobotę.