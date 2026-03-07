Trzy punkty dla lidera! Siatkarze z Zawiercia wygrali u siebie

Jurajscy Rycerze na początku premierowej partii wypracowali sobie kilka oczek przewagi (9:6), którą późnej powiększali (15:10). Po asie Bartosza Kwolka prowadzili w końcówce 22:13, ale pozwolili rywalom dojść do głosu i przewaga stopniała do czterech oczek (23:19). Skuteczne ataki Aarona Russella i Bartłomiej Bołądzia wyjaśniły jednak sytuację (25:19).

W drugim secie, po wyrównanym początku (8:8), inicjatywę przejęli gorzowianie (8:11, 11:15). Goście poprawili przyjęcie, co przełożyło się na skuteczność w ataku. Siatkarze z Zawiercia złapali kontakt (16:17), ale Stilon znów odskoczył i utrzymał korzystny wynik, grając w końcówce punkt za punkt. Seta zakończył Marcin Kania, posyłając zagrywkę przed linię dziewiątego metra (21:25).

Zawiercianie od początku trzeciej partii narzucili rywalom swoją grę, dobrze prezentując się w ataku i w polu serwisowym. Szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (8:4, 12:6) i utrzymywali ją w dalszej części seta. Później jeszcze dwa asy dołożył Mateusz Bieniek (19:11) i gospodarze mieli sytuację pod kontrolą. W ekipie Stilonu boisko musiał opuścić Chizoba Neves, mający problemy ze stawem skokowym. Skuteczny atak Bieńka ustalił wynik na 25:18.

Rozpędzeni gospodarze nie zwalniali tempa w kolejnej partii. Szybko odskoczyli przeciwnikom na kilka punktów (6:2), a później powiększali punktowy dystans (13:5). Po ataku Miguela Tavaresa z przechodzącej piłki różnica doszła do dziesięciu oczek (20:10). Mateusz Bieniek wywalczył piłkę meczową (24:18), a Patryk Łaba zakończył rywalizację w tym spotkaniu atakiem z drugiej linii (25:17).

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (16), Mateusz Bieniek (15), Bartosz Kwolek (14), Aaron Russell (14) – Aluron; Chizoba Neves (15), Krzysztof Rejno (11) – Stilon. Zawiercianie byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (6-3) oraz blokiem (10-8). MVP: Bartosz Kwolek (10/18 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 69% pozytywnego przyjęcia).

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (25:19, 21:25, 25:18, 25:17)

Aluron: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing, Patryk Łaba, Jakub Czerwiński, Dawid Ogórek (libero), Adrian Markiewicz. Trener: Michał Winiarski.

Stilon: Mathis Henno, Krzysztof Rejno, Chizoba Neves, Kamil Kwasowski, Marcin Kania, Thiago Veloso – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Marcin Waliński, Patryk Niemiec, Daniel Gąsior, Hubert Węgrzyn, Mateusz Maciejewicz. Trener: Hubert Henno.

