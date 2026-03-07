Zdecydowane zwycięstwo! Asseco Resovia nie dała rywalom dojść do głosu

Po wyrównanym początku meczu (8:8), przewagę w pierwszym secie zaczęła budować Asseco Resovia (12:10, 17:14). Gospodarze lepiej prezentowali się w przyjęciu, dokładali punkty blokiem i popełnili mniej błędów od rywali. To zadecydowało o ich wygranej w tej partii. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował ze środka Danny Demyanenko (25:21).

Pierwsze akcje drugiej odsłony dla gości (1:3), ale rzeszowianie odpowiedzieli serią siedmiu wygranych akcji (8:3). Od tego momentu Resovia utrzymywała wyraźną przewagę (13:8, 20:13). Gospodarze grali skuteczniej od przeciwników w ataku, sześć punktów zdobyli blokiem, a dwa dołożyli zagrywką. Taka gra przyniosła im wyraźne zwycięstwo 25:16, a Yacine Louati zamknął tę część meczu skutecznym atakiem.

Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę do połowy trzeciego seta, a od stanu 13:13 przewagę zaczęła budować Resovia (15:13, 18:14 - po asie Karola Butryna. Końcówka seta to punktowa seria gospodarzy - zagrywał Yacine Louati, który popisał się dwiema punktowymi zagrywkami, a ostatnią akcję skończył ze środka Danny Demyanenko (25:15).

Najwięcej punktów: Yacine Louati (12), Karol Butryn (11), Danny Demyanenko (11), Artur Szalpuk (11) – Resovia; Lorenzo Pope (12) – Barkom. Rzeszowianie byli skuteczniejsi w ataku (53%-39%), zdecydowanie lepiej od rywali punktowali zagrywką (6-1) oraz blokiem (12-3). MVP: Marcin Janusz.

Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)

Resovia: Karol Butryn, Yacine Louati, Danny Demyanenko, Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Mateusz Poręba – Paweł Zatorski (libero) oraz Erik Shoji, Jakub Bucki, Wiktor Nowak, Klemen Cebulj. Trener: Massimo Botti.

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Oleh Shevchenko, Andrii Rohozyn – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Dmytro Vietskyy, Oskar Woźny (libero), Mykola Kuts, Yamato Nakano. Trener: Ugis Krastins.

