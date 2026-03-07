Asysta Zalewskiego w "polskim" meczu
Atalanta Bergamo zremisowała u siebie z Udinese 2:2 w 28. kolejce Serie A. Asystę przy pierwszym golu dla gospodarzy, którzy przegrywali już 0:2, zaliczył Nicola Zalewski. W ekipie gości wystąpili Jakub Piotrowski i w końcówce meczu Adam Buksa.
Piłkarze z Udine prowadzili do przerwy po golu Duńczyka Thomasa Kristensena. 10 minut po rozpoczęciu drugiej połowy prowadzenie drużyny Kosty Runjaicia, byłego trenera Pogoni Szczecin i Legii Warszawa, podwyższył Anglik Keinan Davis.
Chwilę potem - w 57. minucie - w ekipie Atalanty na boisku pojawił się Zalewski. To był dobry ruch trenera Raffaele Palladino. Kwadrans przed końcem spotkania reprezentant Polski popisał się dalekim i bardzo precyzyjnym dośrodkowaniem z lewej strony, po którym bramkę uderzeniem głową zdobył Gianluca Scamacca. Cztery minuty później ten sam zawodnik strzelił swojego drugiego gola, ustalając wynik.
Piotrowski, który wybiegł w podstawowym składzie Udinese, został zmieniony w 62. minucie, czyli jeszcze przy dwubramkowym prowadzeniu gości, a Buksa wszedł na boisko w 76. minucie.
W tabeli Atalanta zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 46 punktów, natomiast Udinese jest 10. - 36.
Atalanta - Udinese 2:2 (0:1)
Bramki: Scamacca 75, 79 - Kristensen 40, Davis 55.
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou (57 Zalewski), Hien, Kolasinac (87 Djimsiti) - Bellanova (57 Zappacosta), Musah (46 De Roon), Pasalic, Bernasconi - Samardzic (57 Krstovic), Sulemana - Scamacca.
Udinese: Okoye - Kristensen, Kabasele, Mlacic (46 Zarraga) - Ehizibue, Piotrowski (62 Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara (80 Arizala) - Zaniolo (62 Atta), Davis (76 Buksa).
Żółte kartki: De Roon - Mlacic, Okoye.