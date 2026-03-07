ATP w Indian Wells: Kamil Majchrzak - Novak Djoković. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kamil Majchrzak będzie czwartym Polakiem, który zmierzy się z najbardziej utytułowanym tenisistą w historii - Novakiem Djokovicem. Zagrają w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Indian Wells.

Oficjalny łączny bilans Serba z Hubertem Hurkaczem, Łukaszem Kubotem i Jerzym Janowiczem to 13-0.

Majchrzak drugi raz w karierze gra w głównej drabince kalifornijskiego turnieju. W 2022 roku w drugiej rundzie przegrał z późniejszym triumfatorem Amerykaninem Taylorem Fritzem. Z Djokovicem zmierzy się pierwszy raz w karierze.

Majchrzak - Djoković. Kto wygrał? Jaki wynik?

