ATP w Indian Wells: Kamil Majchrzak - Novak Djoković. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?
Kto wygrał mecz Kamil Majchrzak - Novak Djoković? Jaki wynik? Sprawdź poniżej.
Kamil Majchrzak
Kamil Majchrzak będzie czwartym Polakiem, który zmierzy się z najbardziej utytułowanym tenisistą w historii - Novakiem Djokovicem. Zagrają w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Indian Wells.
Oficjalny łączny bilans Serba z Hubertem Hurkaczem, Łukaszem Kubotem i Jerzym Janowiczem to 13-0.
Majchrzak drugi raz w karierze gra w głównej drabince kalifornijskiego turnieju. W 2022 roku w drugiej rundzie przegrał z późniejszym triumfatorem Amerykaninem Taylorem Fritzem. Z Djokovicem zmierzy się pierwszy raz w karierze.
Majchrzak - Djoković. Kto wygrał? Jaki wynik?
Kto wygrał mecz Majchrzak - Djoković? Jaki wynik? Kiedy tylko spotkanie dobiegnie końca, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Wiktorowski: Zdajemy sobie sprawę, że to jest historyczny moment dla polskiego tenisa