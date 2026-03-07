Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 1000 w kalifornijskim Indian Wells po zwycięstwie z Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem 6:3, 1:6, 7:5. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem trzecim Serb Novak Djoković.

Majchrzak drugi raz w karierze zagrał w głównej drabince kalifornijskiego turnieju. W 2022 roku w drugiej rundzie przegrał z późniejszym triumfatorem Amerykaninem Taylorem Fritzem. Z Djokovicem zmierzy się pierwszy raz w karierze.

