ATP w Indian Wells: Kamil Majchrzak - Novak Djoković. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak - Novak Djoković to mecz w ramach drugiej rundy turnieju ATP w Indian Wells. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Novak Djoković na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 1000 w kalifornijskim Indian Wells po zwycięstwie z Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem 6:3, 1:6, 7:5. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem trzecim Serb Novak Djoković.

 

Majchrzak drugi raz w karierze zagrał w głównej drabince kalifornijskiego turnieju. W 2022 roku w drugiej rundzie przegrał z późniejszym triumfatorem Amerykaninem Taylorem Fritzem. Z Djokovicem zmierzy się pierwszy raz w karierze.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Novak Djoković na Polsatsport.pl.

