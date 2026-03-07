Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Novak Djoković w Indian Wells?

W pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells Majchrzak zagrał z Giovannim Mpetshim Perricardem. W otwierającym mecz secie Francuz dał się przełamać już w drugim gemie. Majchrzak do końca utrzymał podanie i tyle wystarczyło, aby wygrał partię.



Druga jednak zdecydowanie należała do Francuza. W niej to Majchrzak miał problem z serwisem i szybko przegrywał 0:5. Po nieco ponad godzinie gry był remis.



W decydującym secie obaj początkowo serwowali bez zarzutu. W siódmym gemie Mpetshi Perricard zdołał przełamać Majchrzaka, jednak Polak natychmiast odrobił stratę. 30-letni Piotrkowianin w tym momencie przejął inicjatywę na korcie. Kolejnego gema wygrał bez straty punktu, a w dziesiątym, przy serwisie rywala, miał piłkę meczową, ale jej nie wykorzystał.



Również jedenastego gema Majchrzak wygrał do zera. W kolejnym, serwując na pozostanie w meczu, Mpetshi Perricard zaczął odczuwać presję i popełniać błędy. Mylił się raz po raz, co dało Polakowi dwie kolejne piłki meczowe. Pierwszą z nich Francuz obronił, ale przy kolejnej, w trakcie wymiany, wyraźnie chybił i ich pierwsze spotkanie dobiegło końca.



Majchrzak drugi raz w karierze gra w głównej drabince kalifornijskiego turnieju. W 2022 roku w drugiej rundzie przegrał z późniejszym triumfatorem Amerykaninem Taylorem Fritzem. Z Djokovicem zmierzy się pierwszy raz w karierze.

ATP w Indian Wells: Kamil Majchrzak - Novak Djoković. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Novak Djoković w sobotę 7 marca 2026 roku w Polsacie Sport 2, a także online na Polsat Box Go. Początek około godziny 22:00.