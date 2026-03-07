Cafe Futbol. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Końcowe odliczanie do pierwszych spotkań polskich klubów w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA będzie dominującym tematem najbliższego wydania magazynu Cafe Futbol. Transmisja w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 2 oraz na Polsatsport.pl.

Cafe Futbol 08.03. Gdzie obejrzeć?

W nadchodzący czwartek polscy reprezentanci rozpoczną rywalizację o ćwierćfinał tych rozgrywek. Lech Poznań, który w barażach o miejsce w 1/8 finału wygrał rywalizację z fińskim KuPS Kuopio, podejmie Szachtara Donieck.

 

Z kolei Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Fiorentiną, która w poprzedniej rundzie okazała się minimalnie lepsza od Jagiellonii Białystok.

 

W programie pochylimy się również nad kontrowersjami związanymi z zaplanowanym na sobotę meczem 1. ligi pomiędzy Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków.

 

Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą zastępca Tygodnika „Piłka Nożna” Przemysław Pawlak oraz nasi stali eksperci – Tomasz Hajto, Roman Kosecki i Roman Kołtoń.

 

Cafe Futbol w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 2 oraz na Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.

CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
