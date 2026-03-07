Co dalej z Mikołajem Sawickim? Wiceprezes Bogdanki zabrał głos!
Sprawa związana z odwieszeniem Mikołaja Sawickiego, który był oskarżony o stosowanie dopingu, była jednym z tematów programu #7Strefa. Na ten temat wypowiedział się wiceprezes Bogdanki LUK Lublin, Maciej Krzaczek.
Sawicki został oskarżony o stosowanie niedozwolonej substancji dopingowej w zeszłym roku i zawieszony na kilka miesięcy. Dopiero niedawno Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA) postanowiła odwiesić siatkarza, ponieważ w analizie jego próbek dopatrzono się błędów laboratoryjnych.
To oznacza, że Sawicki może trenować z Bogdanką LUK Lublin, której jest zawodnikiem, mimo że sprawa wciąż jest w toku.
- Sam fakt, że został odwieszony i może trenować z zespołem to oznaka, że sprawa nabiera pędu w dobrym kierunku. Od początku kibicowaliśmy Mikołajowi i pomagaliśmy na tyle, ile mogliśmy. Byliśmy też świadkiem tego, jak Mikołaj to przeżywał. Nikomu tego nie życzę. Michał przeszedł z piedestału w postaci mistrzostwa Polski, zbliżających się meczów reprezentacyjnych, gdzie równie dobrze mógł pojechać na docelowe imprezy z kadrą, do czarnej dziury. Mikołaj się odradza. Od tego tygodnia trenuje z nami, jest pod czujną opieką naszego sztabu, wszystko dobrze idzie. Będziemy monitorować sytuację - przyznał Krzaczek w #7Strefie.
Ostatnie ponad pół roku było piekielnie trudne nie tylko dla zawodnika, ale i dla jego klubu, który musiał radzić sobie bez jednego ze swoich kluczowych zawodników.
- Patrząc od strony zabezpieczenia drużyny i kolejnego sezonu, staraliśmy się nie podejmować żadnych gorączkowych decyzji, bo w tamtym momencie nie mogliśmy nic wiedzieć do końca. Tak naprawdę wiedzieliśmy, że jest zawieszony, ale nie wiedzieliśmy, co dalej się wydarzy, a musieliśmy już myśleć o kolejnym sezonie. Czekaliśmy do ostatniego momentu. To był chyba wrzesień, kiedy udało nam się zakontraktować kolejnego zawodnika, bo wiedzieliśmy, że ten proces będzie dłużej trwał - rzekł wiceprezes Bogdanki.
Fragment rozmowy z Maciejem Krzaczkiem w załączonym materiale wideo.